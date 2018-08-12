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Дебош устроили два посетителя в развлекательном комплексе на Рижском проспекте в Пскове

11 августа около 20:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого развлекательного комплекса на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего и 29-летнего нетрезвых мужчин, которые повредили имущество развлекательного заведения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Нарушители порядка в момент задержания выражались грубой нецензурной бранью в адрес работников и посетителей.

Для привлечения к административной ответственности граждане были переданы сотрудникам полиции.

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