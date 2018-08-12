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Общество

Члены Молодёжного парламента благоустроили спортивную площадку в псковском детском доме

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании провели субботник в псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Идея помочь социальному учреждению возникла в начале июня, когда молодые активисты посетили детский дом и обратили внимание на неудовлетворительное состояние спортивной площадки, расположенной на прилегающей территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсобрания.

«Мы подумали, что в наших силах сделать эту площадку лучше, чем она есть сейчас, - рассказал член Молодёжного парламента Владимир Яковлев. - Решили, почему бы нам самим не скинуться на необходимые материалы, выйти на субботник и просто сделать хорошее дело».

Инициативу поддержало руководство детского дома. На призыв о сборе средств откликнулись большинство членов Молодёжного парламента. На субботник пришли 15 человек. Они расчистили площадку от зарослей, покрасили конструкции, заменили сетки на футбольных воротах и оборудовали зону для игры в волейбол.

По словам волонтёров,  благоустройство спортивной площадки  – только первый этап акции. На следующей неделе члены Молодёжного парламента планируют организовать на обновлённой спортплощадке соревнования для воспитанников детского дома.

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