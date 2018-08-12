Правила поведения в лесах напомнили специалисты жителям Гдова

19:12, 12 августа 2018, ПАИ

12 августа сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в городе Гдов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, разведения костров на полях, о правилах поведения при нахождении в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также особое внимание уделялось уборке территорий, граничащих с лесными массивами от сухой травы, мусора и других горючих отходов.

Местным жителям разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.