Экс ведущий «Взгляда» назвал причины и заказчика убийства Владислава Листьева

19:47, 12 августа 2018, ПАИ

Журналист, один из ведущих программы «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал причины и заказчика убийства его коллеги, первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева. В эфире программы «Встретились — поговорили» на портале MixTV, Дмитрий Захаров заявил, что поводом для убийства стал мораторий, который был в то время наложен руководством телеканала на все виды рекламы. По его словам, после принятия такого решения Владиславу Листьеву стали поступать звонки с угрозами с требованием этот мораторий отменить.

«Когда стало понятно, что бюджеты СМИ и, в частности, телевидения формируются от рекламы, появилось очень много желающих, посредников, зарабатывать на размещении рекламы. И вот тот, кто стоял за Владом, решает, что «Первый канал» вводит мораторий на размещение рекламы сторонними организациями, что непосредственным размещением будет заниматься сам «Первый канал». Сразу логически вычисляется, кто от этого нес наибольший ущерб», — цитирует Дмитрия Захарова РБК. Он добавил, что тогда среднегодовой бюджет канала составлял четверть миллиарда долларов.

Главной ошибкой Листьева Захаров считает то, что он не обратился в правоохранительные органы и не потребовал охрану после того, как стали поступать угрозы.

«Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне, — заявил журналист. - Это было очевидно, и даже расследовать тут было нечего». Он считает, что никакого обвинения Борису Березовскому не было предъявлено, поскольку он был другом дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко.

Напомним, что Владислав Листьев был застрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Это преступление до сих пор не раскрыто.