Фасад здания Губернского почтамта в Пскове планируется отреставрировать

20:24, 12 августа 2018, ПАИ

Фасад здания Губернского почтамта (Дом Бурлыкина, улица Советская, 7) в Пскове планируется отреставрировать. Разработку научно-проектной документации для проведения работ заказала Почта России.

Максимальная (начальная) цена контракта составляет 923 тыс. 666 рублей. Конкурс по определению подрядчика состоится 3 сентября.

Добавив, что здание Губернского почтамта построил в 1793 году псковский губернский архитектор Иван Альбрехт. Дом предназначался для жительства коллежского советника Михаила Брылкина. Строительство началось в 1778 году, так как на плане Пскова 1781 года здание уже показано. В 1788-м дом сгорел, и его пришлось выстаивать заново.

В документах 1805 года особняк у дороги значится как «почтамт помещика Михаила Брылкина», Через 15 лет почтамт «поставили на баланс» городской казны и он получил название «псковский казённый почтовый дом».

Помимо главного здания почтамт включал несколько деревянных и каменных строений, располагавшихся по периметру почтового двора, - конюшни, флигели, баня.

В 1901 году здание получил название псковской почтово-телеграфной конторы. Здесь во время визитов в Псков бывал Александр Пушкин. Владимир Ленин получал здесь литературу, отправленную в Псков из его Сибирской ссылки.

В связи с производственной необходимостью комплекс почтового дома достраивается и перестраивается на протяжении всего XIX века. В главном здании частичная внутренняя перепланировка производилась около 1820 года, в 1840-е годы, а также в начале XX века, тогда в здании заново устроили железобетонные и балочные перекрытия.

В марте 1917 года, после отречения Николая II, с балкона, обращённого к улице, выступил с обращением к псковичам командующий Северным фронтом генерал Николай Рузский. Он поддержал решение императора покинуть престол.

В ходе реконструкции города, после Великой Отечественной войны остатки разрушенных построек почтового двора были утрачены. Улица расширена за счет тротуара, в связи с чем возникла необходимость устройства другого входа.

После 1946 года была произведена частичная перепланировка в связи с приспособлением здания под хозяйственное назначение, в восточном крыле устроен вход из окна со стороны главного фасада (ныне заложен) и лестничная клетка с частичной перепланировкой.

После 1960-го года произведена крупная перепланировка здания: разобрана первоначальная лестница и построена новая в северо-западном углу здания, здесь же на месте окна устроен новый вход. Мансарда, располагавшаяся в юго-западном углу крыши, разобрана в 1962 году.

В 1990-е годы была произведена перепланировка первого этажа в связи с необходимостью благоустройства тротуара вдоль вновь построенных домов по улице Советской.

Часть помещений восточного крыла была ликвидирована, стены растесаны и устроен сквозной проход.

Ныне в здании располагается псковский почтамт.