Капитальный ремонт зданий в Пскове и в Новосокольниках заказала полиция
УМВД России по Псковской области заказало капитальный ремонт здания Управления в Пскове на улице Труда, 75 и в Новосокольниках на улице Садовой, 11. Аукционы на проведение работ размещены на сайте госзакупок.
В Пскове на ремонтные работы планируется потратить не более 1 млн 659 тыс. 705 рублей, в Новосокольниках – 1 млн 045 тыс 799 рублей.
В Пскове подрядчику предстоит отремонтировать несколько крылец, главный вход, ворота и ограждение, гаражи, обновить кровлю, устроить площадку и подъёмник для инвалидов.
В Новосокольниках у здания запланирован только ремонт кровли.
Аукцион по определению подрядчика в Пскове запланирован на 23 августа, в Новосокольниках – на 24-ое.