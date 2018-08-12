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Общество

Капитальный ремонт зданий в Пскове и в Новосокольниках заказала полиция

УМВД России по Псковской области заказало капитальный ремонт здания Управления в Пскове на улице Труда, 75 и в Новосокольниках на улице Садовой, 11. Аукционы на проведение работ размещены на сайте госзакупок.

В Пскове на ремонтные работы планируется потратить не более  1 млн  659 тыс.  705 рублей, в Новосокольниках – 1 млн  045 тыс 799 рублей.

В Пскове подрядчику предстоит отремонтировать несколько крылец, главный вход, ворота и ограждение, гаражи, обновить кровлю, устроить площадку и подъёмник для инвалидов.

В Новосокольниках у здания запланирован только ремонт кровли.

Аукцион по определению подрядчика в Пскове запланирован на 23 августа, в Новосокольниках – на 24-ое.

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