Капитальный ремонт зданий в Пскове и в Новосокольниках заказала полиция

20:40, 12 августа 2018, ПАИ

УМВД России по Псковской области заказало капитальный ремонт здания Управления в Пскове на улице Труда, 75 и в Новосокольниках на улице Садовой, 11. Аукционы на проведение работ размещены на сайте госзакупок.

В Пскове на ремонтные работы планируется потратить не более 1 млн 659 тыс. 705 рублей, в Новосокольниках – 1 млн 045 тыс 799 рублей.

В Пскове подрядчику предстоит отремонтировать несколько крылец, главный вход, ворота и ограждение, гаражи, обновить кровлю, устроить площадку и подъёмник для инвалидов.

В Новосокольниках у здания запланирован только ремонт кровли.

Аукцион по определению подрядчика в Пскове запланирован на 23 августа, в Новосокольниках – на 24-ое.