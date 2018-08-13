Тройное ДТП произошло в Пскове на улице Советской Армии вечером 12 августа
ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло в Пскове на улице Советской Армии вечером 12 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, данные о происшествии поступили в ведомство в 21:29. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.