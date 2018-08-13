Гранату времен войны обнаружили на Запсковье
Вечером 12 августа спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обезвреживании взрывоопасного предмета в Пскове, на улице Звездная. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны была обнаружена в 21:25. Для ее обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда города Пскова в составе 2 человек.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.