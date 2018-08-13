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ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда произошли в Локнянском и Пыталовском районах вечером 12 августа

12 августа в 17:47 в ГУ МЧС России по Псковской области поступило сообщение о ДТП на 13-м километре автодороги Пыталово - Демидово с участием мопеда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В 20:20 стало известно о ДТП с участием легкового автомобиля в Локнянском районе, на 5-ом километре автодороги Шимск-Невель. Для его ликвидации привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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