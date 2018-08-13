Производство в России ускорилось после Чемпионата мира по футболу

09:17, 13 августа 2018, ПАИ

К декабрю текущего года рост промышленного производства с 2,2% в июле разгонится до 2,5%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на РЭУ имени Г. В. Плеханова, этому способствует рост производства спорттоваров к прошедшему Чемпионату мира по футболу.

В частности, за первую половину 2018 года было произведено спортинвентаря на 48% больше, чем в 2017 году. Специалисты связывают это с добычей полезных ископаемых, производством пищевых продуктов и напитков, обработкой древесины и производства бумаги и бумажных изделий.

Устойчивыми темпами растет производство автотранспортных средств на фоне оживления автокредитования.