0
12:08
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
10:47
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
10:39
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
10:09
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
09:05
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
19:58
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
14:32
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Еще новости
Общество

Производство в России ускорилось после Чемпионата мира по футболу

К декабрю текущего года рост промышленного производства с 2,2% в июле разгонится до 2,5%. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на РЭУ имени Г. В. Плеханова, этому способствует рост производства спорттоваров к прошедшему Чемпионату мира по футболу.

В частности, за первую половину 2018 года было произведено спортинвентаря на 48% больше, чем в 2017 году. Специалисты связывают это с добычей полезных ископаемых, производством пищевых продуктов и напитков, обработкой древесины и производства бумаги и бумажных изделий.

Устойчивыми темпами растет производство автотранспортных средств на фоне оживления автокредитования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
13 августа 2018
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
13 августа 2018
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
13 августа 2018
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей 1
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
13 августа 2018
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
13 августа 2018
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
12 августа 2018
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
12 августа 2018
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития
12 августа 2018
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития

Идет загрузка...