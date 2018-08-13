Центр оценки интеллекта создадут в России

09:54, 13 августа 2018, ПАИ

Российская академия образования готовит специальный дата-центр для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Об этом сообщает газета «Известия».

Исследования будут проводить с помощью тестов: опросные листы, и специальные задачи для оценки внимания, пространственного мышления, памяти, сообразительности. После проведения их национальной стандартизации эти инструменты станут доступными для школьных психологов

В дата-центре будут собирать неперсонифицированные данные психологических измерений, которые необходимы для понимания тех изменений в развитии человека, которые происходят в современном обществе.

По мнению академика РАО, доктора психологических наук Сергея Малых, создание дата-центра даст возможность достоверно оценить изменения, происходящие с современными детьми.