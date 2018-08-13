0
12:08
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
10:47
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
10:39
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
10:09
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
09:05
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
19:58
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
14:32
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Еще новости
Общество

Центр оценки интеллекта создадут в России

Российская академия образования готовит специальный дата-центр для проведения исследований и сбора данных о психологических особенностях современных детей. Об этом сообщает газета «Известия».

Исследования будут проводить с помощью тестов: опросные листы, и специальные задачи для оценки внимания, пространственного мышления, памяти, сообразительности. После проведения их национальной стандартизации эти инструменты станут доступными для школьных психологов

В дата-центре будут собирать неперсонифицированные данные психологических измерений, которые необходимы для понимания тех изменений в развитии человека, которые происходят в современном обществе.

По мнению академика РАО, доктора психологических наук Сергея Малых, создание дата-центра даст возможность достоверно оценить изменения, происходящие с современными детьми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
13 августа 2018
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
13 августа 2018
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
13 августа 2018
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей 1
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
13 августа 2018
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
13 августа 2018
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
12 августа 2018
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
12 августа 2018
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития
12 августа 2018
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития

Идет загрузка...