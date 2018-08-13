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Общество

Компьютер будет проверять работы ЕГЭ в России к 2030 году

К 2030 году в России работы по единому госэкзамену (ЕГЭ) может проверять компьютер. Как пишет газета «Известия», такое будет возможно благодаря искусственному интеллекту, уровень которого за это время значительно вырастет.

По мнению директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, экзамен должен меняться в общем контексте развития системы.

Сейчас экзамены проверяют 40 тыс. специалистов, а искусственный интеллект смог бы облегчить их задачу и, кроме того, исключит субъективный фактор.

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