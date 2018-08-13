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Общество

Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа

15 августа, в День археолога, с 13:00 до 15:00 состоится выставка-обзор археологических находок из раскопок 2018 года. Сбор последней группы запланирован на 14:30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Для организованных групп больше 10 человек обязательна предварительная запись. Выставка-обзор будет работать по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1, актовый зал (2 этаж). Вход со стороны Троицкого моста. Телефон для справок: (8112) 72-09-24

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