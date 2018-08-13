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Общество

Систему водоотведения и очистки стоков установят в островской деревне Гороховое озеро по требованию прокуратуры

В деревне Гороховое озеро Островского района после вмешательства прокуратуры будет установлена система водоотведения и очистки сточных вод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в связи с неисправным состоянием канализационных сетей и отсутствием локальных очистных сооружений в ГБУЗ «Детский санаторий «Гороховое озеро» осуществлялся сброс сточных вод с превышением нормативов загрязняющих веществ на рельеф местности в лесном массиве.

Островской городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию района до 1 октября организовать водоотведение на территории деревни Гороховое озеро в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также обязал МУП «Водоканал» Островского района обеспечить надлежащую эксплуатацию системы водоотведения с осуществлением очистки и обеззараживания сточных вод. Решение суда не вступило в законную силу.

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