21 августа в Печорах состоится вечер органной музыки

11:35, 13 августа 2018, ПАИ

21 августа в 18:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах состоится вечер органной музыки, на котором выступят Маргарита Еськина (орган) и Владимир Парунцев (блокфлейта) из Москвы, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.



22 августа в 18:30 в Печорах выступит органист Кристиан Сааринен из Финляндии.

Инструмент в Печорах построен эстонской фирмой Kriisa в 1928 году и является одним из десяти сохранившихся исторических органов России. В этом году все органные концерты приурочены к 90-летию исторического инструмента в Печорах. Также печорский орган является единственным духовым органом в Псковской области. Концерты проводятся с апреля по октябрь, пожертвования идут на восстановление этого уникального инструмента.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Рекомендуемая сумма - от 200 рублей.

Подробную информацию о концертах можно получить по телефонам +7 911 399 70 96 (Псков), +7 981 181 05 37 (Санкт-Петербург).