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Общество

Запретить называть колбасу колбасой предложили в Госдуме

В Государственной Думе предложили запретить называть колбасой, соками и лимонадами ненатуральные продукты. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов

«Логичным шагом со стороны государства стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться «имитацией колбасного изделия», - заявил Виталий Милонов.

По мнению депутата, также производители прохладительных напитков должны указывать на этикетках возможные медицинские последствия употребления таких продуктов.

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