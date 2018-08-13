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Общество

Сирия планирует закупать российские поезда

Сирия может начать закупать железнодорожную технику у России уже в следующем году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на корпорацию «Уралвагонзавод».

«Уралвагонзавод» заинтересован в поставках широкой номенклатуры подвижного состава, в том числе цистерн, полувагонов, платформ, в количестве, необходимом для обновления парка железных дорог Сирии. Поставка этих вагонов может быть организована уже в 2019 году», - рассказали в компании.

В свою очередь в компании «Сирийские железные дороги» заявили, что Российская Федерация – ключевой партнер Сирии в восстановлении железнодорожной инфраструктуры. По словам представителей сирийской компании, восстановление транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач, стоящих перед Сирией после освобождения большей части страны от террористов.

В «Сирийских железных дорогах» пояснили, что процесс восстановления отрасли начнется, прежде всего, с маршрутов, которые связывают крупные промышленные предприятия и пункты потребления товаров.

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