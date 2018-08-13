Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных

10:47, 13 августа 2018, ПАИ

В Пскове в ночь с 11 на 12 августа выпало 24 миллиметра влаги или треть месячной нормы осадков, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, ливневые дожди были связаны «с прохождением волны». В ближайшие дни вероятность кратковременных осадков сохранится.

Дневные температуры будут колебаться в пределах +18...+23 градусов, ночью столбики термометров покажут от +8 до +13. В отдельные дни температура поднимется выше этих значений. «Могу сказать, что +23 градуса в августе - это жара», - отметила Тала Нещадимова.