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Общество

Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных

В Пскове в ночь с 11 на 12 августа выпало 24 миллиметра влаги или треть месячной нормы осадков, сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, ливневые дожди были связаны «с прохождением волны». В ближайшие дни вероятность кратковременных осадков сохранится.

Дневные температуры будут колебаться в пределах +18...+23 градусов, ночью столбики термометров покажут от +8 до +13. В отдельные дни температура поднимется выше этих значений. «Могу сказать, что +23 градуса в августе - это жара», - отметила Тала Нещадимова. 

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