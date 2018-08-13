Россиянам могут выдать ипотеку на три трлн рублей

20:52, 13 августа 2018, ПАИ

В текущем году россияне могут взять ипотечных кредитов на сумму в 3 трлн рублей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Дом.рф», это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Отмечается, что за первые семь месяцев текущего года в России было выдано около 785 тысяч кредитов на 1,55 трлн рублей. Всего же в этом году аналитики ожидают 1,5 млн кредитов на жилье на сумму 3 трлн рублей.

Что касается процентных ставок по кредитам, то в июне средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,48%. На покупку жилья в новостройке — до 9,26%. Показатель по итогам текущего года должен, по мнению аналитиков, составить 9%.

При этом аналитики подчеркивают, что показатели роста спроса на ипотечные кредиты сохранятся, если макроэкономическая ситуация останется стабильной.