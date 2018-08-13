В 1,5 раза больше штрафов удалось взыскать с водителей в Псковской области

14:33, 13 августа 2018, ПАИ

ГИБДД Псковской области с начала года взыскала с водителей почти 44 млн рублей штрафов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этого удалось достичь благодаря установке в регионе дополнительных комплексов фотовидеофиксации, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ГИБДД по Псковской области Анатолия Ефимова.

Сейчас на дорогах в Псковской области работают 25 стационарных комплексов фотовидеофиксации, до конца года их число возрастёт.

В ближайшие время дополнительные стационарные комплексы фото-видеофиксации появятся в восьми городах и районах региона: в Пскове, Великих Луках, на федеральной трассе Р-23, в Порхове на административной дороге А212, где происходит больше всего нарушений Правил дорожного движения, аварий с человеческими жертвами.

«В 2018 году в местах размещения комплексов, ДТП, при которых пострадали люди не зарегистрировано. Мы продолжим активно оснащать трассы области этими устройствами. По нашим оценкам, доход в бюджет Псковской области от взыскания штрафов на 2019 год составит порядка 83 млн рублей», - рассказал начальник ГИБДД региона.

Он также сообщил, что количество аварий на дорогах региона с участием детей выросло за полгода почти на 15%. «Это нас тревожит, судите сами - рост за полгода составил 14,9%. Число раненных в ДТП детей вообще выросло в два раза. Если в 2017 году пострадали 78 детей, то сейчас уже 122 ребенка», - отметил Анатолий Ефимов.

«По погибшим в авариях детям, к сожалению, тоже рост - уже погибло два ребенка», - сообщил он, пояснив, что самой уязвимой категорией детей являются подростки в возрасте 13-14 лет.

Анатолий Ефимов подчеркнул, что ГИБДД Псковской области ведет работу по снижению аварийности и, поскольку выставить на каждом углу инспектора невозможно, создаются объединения «родительские комитеты». «Это общественные организации, куда мы включаем граждан, родителей с активной гражданской позицией. В настоящее время такие общественные организации действуют в Великих Луках на базе трех школ и в Бежаницком районе на базе пяти школ», - пояснил он. Родители организовывают дежурство около пешеходных переходов, составляют графики таких дежурств. «Мы намерены расширить число таких общественных объединений, чтобы они появились в каждом муниципалитете до конца года», - заключил начальник областного ГИБДД.