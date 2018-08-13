Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова

16:34, 13 августа 2018, ПАИ

13 августа в общественной приёмной Михаила Ведерникова в Пскове проходит круглый стол «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работу с молодыми кадрами обсудят на сегодняшней встрече специалистов.

В частности, начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов пояснил коллегам, что периодичность выдачи стимулирующих выплат устанавливается в каждой школе с участием профсоюзных организаций. При этом чёткой системы выплаты этих средств нет ни в одной школе региона, отметил он. Александр Седунов добавил, что распределение и выплата стимулирующих средств должны быть максимально прозрачными.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.