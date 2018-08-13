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Общество

Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова

13 августа в общественной приёмной Михаила Ведерникова в Пскове проходит круглый стол «Актуальные вопросы основного и среднего общего образования», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Распределение стимулирующих выплат в школах, повышение квалификации педагогов и работу с молодыми кадрами обсудят на сегодняшней встрече специалистов. 

В частности, начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов пояснил коллегам, что периодичность выдачи стимулирующих выплат устанавливается в каждой школе с участием профсоюзных организаций. При этом чёткой системы выплаты этих средств нет ни в одной школе региона, отметил он.  Александр Седунов добавил, что распределение и выплата стимулирующих средств должны быть максимально прозрачными.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.

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