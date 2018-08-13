0
12:08
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
10:47
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
10:39
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
10:09
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
09:05
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
19:58
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
14:32
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Еще новости
Общество

«Волонтеры-медики» появятся во всех регионах России до конца года

Отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» появятся во всех регионах страны до конца года. На данный момент такие отделения действуют в 76 субъектах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения Павла Савчука.

«У нас 14 тысяч волонтеров-медиков в 76 регионах России, мы надеемся, что в ближайшие два месяца мы появимся во всех регионах. За год число волонтеров увеличилось где-то на 4 тысячи человек, это достаточно много. Нужно учитывать, что сфера особенная, вопросы непростые. Не у каждого хватит психологических сил работать там, где есть тяжелые пациенты», - сказал он.

По словам Павла Савчука, волонтеры работают в 730 медицинских и образовательных организациях, учреждениях социальной сферы. «Это не развлечение, это большая работа, к которой нужно быть готовыми. На данный момент это все-таки профильное сообщество, но сейчас мы пропагандируем мысль, что волонтером-медиком может стать каждый», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
13 августа 2018
Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
13 августа 2018
Треть месячной нормы осадков выпало в Пскове на выходных
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей
13 августа 2018
Совместные торги по закупке продуктов питания позволили сохранить в бюджете Псковской области 3,5 млн рублей 1
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
13 августа 2018
Выставка-обзор археологических находок откроется в Пскове 15 августа
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
13 августа 2018
Открыта продажа билетов на авиарейс Псков-Москва
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
12 августа 2018
Второе место заняли воспитанники псковского «Патриота» в финале WorldSkills Russia
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
12 августа 2018
Грозы и сильный ветер надвигаются на Псковскую область
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития
12 августа 2018
Александр Котов: Трудом строителей создаются условия для достойной жизни людей и закладываются основы перспективного развития

Идет загрузка...