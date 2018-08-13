«Волонтеры-медики» появятся во всех регионах России до конца года

12:20, 13 августа 2018, ПАИ

Отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» появятся во всех регионах страны до конца года. На данный момент такие отделения действуют в 76 субъектах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения Павла Савчука.

«У нас 14 тысяч волонтеров-медиков в 76 регионах России, мы надеемся, что в ближайшие два месяца мы появимся во всех регионах. За год число волонтеров увеличилось где-то на 4 тысячи человек, это достаточно много. Нужно учитывать, что сфера особенная, вопросы непростые. Не у каждого хватит психологических сил работать там, где есть тяжелые пациенты», - сказал он.

По словам Павла Савчука, волонтеры работают в 730 медицинских и образовательных организациях, учреждениях социальной сферы. «Это не развлечение, это большая работа, к которой нужно быть готовыми. На данный момент это все-таки профильное сообщество, но сейчас мы пропагандируем мысль, что волонтером-медиком может стать каждый», - добавил он.