Усиление ветра прогнозируется сегодня в течение дня в Псковской области

11:19, 13 августа 2018, ПАИ

В Псковской области объявлено предупреждение о неблагоприятном погодном явлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение дня сохранится юго-западный, западный ветер, порывы которого могут достигать 7-12 метров в секунду.

В связи с неблагоприятным погодным явлением, МЧС напомнило псковичам меры безопасности при сильном ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).