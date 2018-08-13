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Общество

До +27 и кратковременные дожди ожидаются 14 августа в Псковской области

14 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем - от +22 до +27.

Ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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