До +27 и кратковременные дожди ожидаются 14 августа в Псковской области
14 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем - от +22 до +27.
Ожидается ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.