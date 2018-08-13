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Общество

Аналоговое телевидение отключат в Псковской области до конца года

До конца года аналоговое телевидение уйдет в историю, а переход на цифровое вещание коснется всех жителей Псковской области, кроме тех, кто пользуется кабельным и интернет-телевидением. Об этом заявил директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Александр Лаптиев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 13 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александр Лаптиев, сейчас основной задачей ОРТПЦ является переход на цифровое вещание. «Задача стоит в первую очередь для тех групп населения, кто смотрит аналоговое телевидение. Обозначен уже день икс - с 10 января аналоговое телевидение на территории региона будет выключено», - сказал Александр Лаптиев. Однако, он отметил, что в городах с населением свыше 100 тысяч человек принято решение пока оставить аналоговое телевидение. «Не будут выключаться в Пскове в 2019 году два аналоговых канала — «Первый канал» и «Россия - 1». Канал «Культура» принял решение все равно отключиться от аналога», - сообщил он.

Александр Лаптиев напомнил, что цифровое телевидение в Псковской области появилось в 2012 году. «Впервые тогда мы запустили первый мультиплекс - 10 каналов запустили в Пскове, а в 2014 году - по всей области», - отметил он. 

Он также рассказал, что цифровое телевидение вещает по стандарту DVB-T2. Помимо этого в первом мультиплексе транслируются 3 радио - «Радио России», «ВестиФМ» и «Маяк». На сегодняшний день построены 27 объектов цифрового телевидения, которые обеспечивают вещание на 99,94% населения.

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