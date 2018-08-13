Волонтёры помогут жителям Псковской области перенастроить телевизоры на «цифру»

11:52, 13 августа 2018, ПАИ

Волонтёров будут привлекать для оказания помощи жителям Псковской области, особенно пожилым, для перенастройки телевизоров с аналоговых каналов на цифровые. Об этом сообщил директор Псковского областного радиотелевизионного передающего Центра Александр Лаптиев на пресс-конференции 13 августа в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«До конца этого года предстоит большая работа и с нашей точки зрения и со стороны муниципальных органов. Донести информацию до районов и отдаленных деревень не так и просто», - сказал Александр Лаптиев. По его словам, в районах трудно найти компании, которые занимаются установкой и настройкой оборудования, поэтому надежда на молодежь, на соседей и родственников.

Директор Псковского РТПЦ напомнил, что телевизоры, выпущенные после 2012 года, могут принимать цифровые каналы, для остальных же необходимо докупить специальную приставку. Приобрести такое оборудование можно в любом торгующем техникой магазине, стоимость приставок начинается от 700 рублей. Также нужно будет купить антенну дециметрового диапазона, поскольку именно в нём транслируются все каналы, добавил Александр Лаптиев.

Он также рассказал, что для того, чтобы населению было проще разобраться с каналами. Возле логотипа на аналоговых добавили букву «А».

По словам Александра Лаптиева, вся Псковская область поделена на 6 частотных диапазонов: у разных районов каналы вещают на разных частотах. На сайте Псковского РТПЦ есть интерактивная карта, где можно, выбрав населённый пункт, посмотреть, на каком канале ведется трансляция, куда нужно направить антенну.

Также за помощью можно обратиться на круглосуточный телефон единой системы поддержки - 8-800-220-20-02.