Александр Лаптиев не исключил, что цены на оборудование для цифрового телевидения взлетят в декабре

12:53, 13 августа 2018, ПАИ

«Сети магазинов также преследуют свои цели и могут в декабре взвинтить цены в Псковской области на оборудование для цифрового телевидения», - заявил директор Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Александр Лаптиев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 13 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в связи с этим жителям Псковской области необходимо уже сейчас подготовиться к отключению аналогового телевидения, купить, если нужно приставку, антенну или новые телевизоры, чтобы потом не остаться у «разбитого корыта».

Добавим, что аналоговое телевидение будет работать в Псковской области только до конца года.