0
17:07
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
17:07
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
16:34
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
16:13
Собачья работа № 12: Мохнатые работники УФСИН
15:50
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
15:09
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
14:16
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Еще новости
Общество

Новая цифровая телевизионная антенна появится в Пскове

В Пскове на территории Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) появится новая антенна приема и передачи цифрового сигнала. Об этом сообщил директор ОРТПЦ Александр Лаптиев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 13 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Лаптиева, такая антенна позволит упростить вставку «врезок» местных псковских новостей и рекламы в основной эфир цифрового десятиканального мультиплекса. Ранее, для того, чтобы осуществить такое, как отметил директор Центра, сигнал проходил через Санкт-Петербург в Тверь, «поднимался на спутник», а потом уже отправлялся в Псков.

Директор Центра также подчеркнул, что скоро будет объявлен конкурс на строительство новой антенны и настройки оборудования. Средства на эти цели уже выделены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
13 августа 2018
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
13 августа 2018
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
13 августа 2018
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
13 августа 2018
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
13 августа 2018
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
13 августа 2018
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
13 августа 2018
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
13 августа 2018
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

Идет загрузка...