Новая цифровая телевизионная антенна появится в Пскове

12:34, 13 августа 2018, ПАИ

В Пскове на территории Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) появится новая антенна приема и передачи цифрового сигнала. Об этом сообщил директор ОРТПЦ Александр Лаптиев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 13 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Лаптиева, такая антенна позволит упростить вставку «врезок» местных псковских новостей и рекламы в основной эфир цифрового десятиканального мультиплекса. Ранее, для того, чтобы осуществить такое, как отметил директор Центра, сигнал проходил через Санкт-Петербург в Тверь, «поднимался на спутник», а потом уже отправлялся в Псков.

Директор Центра также подчеркнул, что скоро будет объявлен конкурс на строительство новой антенны и настройки оборудования. Средства на эти цели уже выделены.