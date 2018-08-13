Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

12:55, 13 августа 2018, ПАИ

6 декабря в российский прокат выйдет картина Анны Матисон «Заповедник», съемки которой проходили также на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в эфире программы «Утро России» канала «Россия 1».

Картина снята по повести Сергея Довлатова «Заповедник», при этом действие перенесено в наши дни. По сюжету, главный герой Константин (Сергей Безруков) - гитарист и автор песен - приезжает в заповедник «Михайловское», чтобы забыть о своих проблемах с алкоголем, семьей и карьерой.

«Мы впервые снимали именно в тех заповедных местах, поэтому относились с благоговением. Заколдованный заповедник, таинственный заповедник», - рассказал исполнитель главной роли, а также продюсер фильма Сергей Безруков.