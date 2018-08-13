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Общество

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatApp

Мессенджер WhatsApp откажется от использования сквозного шифрования переписки пользователей. Как пишет газета «Известия», теперь спецслужбы получать доступ ко всем перепискам.

Отказаться от технологии WhatsApp принудила компания Facebook, которая фактически владеет мессенджером. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соответствующее требование соцсетям выдвинули американские власти.

Обновленная версия приложения появится в 2019 году.

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