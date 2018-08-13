0
17:07
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
17:07
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
16:34
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
16:13
Собачья работа № 12: Мохнатые работники УФСИН
15:50
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
15:09
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
14:16
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Еще новости
Общество

Молодые специалисты в Псковской области рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей

В Псковской области финансовое вознаграждение, на которое претендуют кандидаты из профессиональной области «Начало карьеры, студенты», судя по информации из резюме, составляет  20 тыс. рублей. При этом средняя заработная плата в этом направлении выше – 25 тыс. рублей,  сообщили Псковскому агентству информации в компании  HeadHunter.

В июле текущего года к профобласти «Начало карьеры, студенты» относились 8% предложений о работе, размещенных в Псковской области. Уровень конкуренции среди работников начального уровня соответствует норме – на одно предложение о работе в сфере «Начало карьеры, студенты» в Псковской области претендуют 5 соискателей, тогда как в среднем по рынку этот показатель составляет 3.

Традиционно больше всего вакансий для молодых специалистов в июне-июле было открыто в сфере продаж (46% от всех предложений в профобласти «Начало карьеры, студенты»), в финансовом секторе (26%) и в области консультирования (13%). Также искали новичком  на рынке труда и в индустрии гостеприимства (11%), на административных позициях (9%). Наименее востребованы у псковских компаний сотрудники без опыта работы в сферах, связанных с бухгалтерией, строительством и архитектурой, наукой и образованием, автомобильным бизнесом, HR, страхованием, искусством, медициной и фармацевтикой, производством и технологиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
13 августа 2018
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
13 августа 2018
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
13 августа 2018
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
13 августа 2018
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
13 августа 2018
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
13 августа 2018
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
13 августа 2018
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
13 августа 2018
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

Идет загрузка...