Молодые специалисты в Псковской области рассчитывают на зарплату в 20 тысяч рублей

14:14, 13 августа 2018, ПАИ

В Псковской области финансовое вознаграждение, на которое претендуют кандидаты из профессиональной области «Начало карьеры, студенты», судя по информации из резюме, составляет 20 тыс. рублей. При этом средняя заработная плата в этом направлении выше – 25 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в компании HeadHunter.

В июле текущего года к профобласти «Начало карьеры, студенты» относились 8% предложений о работе, размещенных в Псковской области. Уровень конкуренции среди работников начального уровня соответствует норме – на одно предложение о работе в сфере «Начало карьеры, студенты» в Псковской области претендуют 5 соискателей, тогда как в среднем по рынку этот показатель составляет 3.

Традиционно больше всего вакансий для молодых специалистов в июне-июле было открыто в сфере продаж (46% от всех предложений в профобласти «Начало карьеры, студенты»), в финансовом секторе (26%) и в области консультирования (13%). Также искали новичком на рынке труда и в индустрии гостеприимства (11%), на административных позициях (9%). Наименее востребованы у псковских компаний сотрудники без опыта работы в сферах, связанных с бухгалтерией, строительством и архитектурой, наукой и образованием, автомобильным бизнесом, HR, страхованием, искусством, медициной и фармацевтикой, производством и технологиями.