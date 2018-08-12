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Два «золота» и «серебро» завоевали псковские мотогонщики на соревнованиях в Новгородской области

Воспитанники мотоциклетного клуба Псковской автошколы ДОСААФ завоевали два «золота» и «серебро» на чемпионате и первенстве Крестецкого района Новгородской области, которые прошли 11-12 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

По его словам, в соревнованиях принимали участие три спортсмена из мотоциклетного клуба Псковской автошколы ДОСААФ. В результате Семен Белобоков (третий юношеский разряд) занял второе место в классе мотоциклов с объёмом двигателя 50 кубических сантиметров. «Золото» завоевали Игорь Иванов в классе «Ветераны» и Илья Иванов (КМС) в классе «Open».

«Хочется сказать спасибо родителям, которые ездят с нами, за поддержку и взаимопонимание. А также хотелось бы поблагодарить руководство регионального отделения ДОСААФ», - добавил Алексей Караваев.

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