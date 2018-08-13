Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале

17:07, 13 августа 2018, ПАИ

Детская футбольная школа «Юниор» проведёт мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты на Медовом фестивале, который пройдет в Пскове 19 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По словам организаторов, родители также смогут пообщаться с тренерами о перспективах занятий ребенка в школе и получить купон на бесплатное пробное занятие.

Добавим, что футбольная школа «Юниор» - крупнейшая в мире сеть частных спортивных школ, филиал которой работает в Пскове. Опираясь на опыт испанских и немецких коллег, доцент университета физической культуры и спорта имени Лесгафта Сергей Герасимец и заслуженный тренер России Владимир Гречишкин составили уникальную программу тренировок, согласно которой уделяется максимальное внимание персонально каждому подопечному. Для этого на одного тренера приходится восемь детей.

«В «Юниоре» ваш ребёнок научится быть смелым и побеждать, улучшит навыки общения со сверстниками, разовьёт природные данные, найдёт отличных друзей, освоит технику игры в футбол, сформирует характер лидера и всегда будет в отличном настроении», - отметили в школе.

На данный момент футбольная школа «Юниор» проводит набор детей от 3 до 9 лет на занятия по футболу на 2018-2019 учебный год.

Заявку на пробное занятие можно оставить на сайте школы или в группе футбольная школа «Юниор» в социальной сети «ВКонтакте». Или по прямым телефонам в Пскове: 8-911-885-24-51, 8-911-355-64-88, а также через круглосуточную бесплатную телефонную линию по телефону 8-800-333-30-94.

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».