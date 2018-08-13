Освящение мёда состоится в Изборске 14 августа

14:50, 13 августа 2018, ПАИ

14 августа музей-заповедник «Изборск» приглашает отпраздновать Медовый спас и принять участие в праздничном молебне с освещением меда, который пройдет в 11:00 у Священного холма. Отъезд к холму состоится в 10:30 из Изборска от церкви Сергия Радонежского и Никандра Псковского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Ранее именно с этого дня начинался сбор мёда и его освящение, совершались крестные ходы, очищались и освящались колодцы и другие водоемы. Считается, что до Медового спаса употреблять в пищу мед этого года нельзя. Пробовать новый мед разрешается только после его освящения в церкви.

