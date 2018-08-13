0
17:07
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
17:07
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
16:34
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
16:13
Собачья работа № 12: Мохнатые работники УФСИН
15:50
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
15:09
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
14:16
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Еще новости
Общество

Освящение мёда состоится в Изборске 14 августа

14 августа музей-заповедник «Изборск» приглашает отпраздновать Медовый спас и принять участие в праздничном молебне с освещением меда, который пройдет в 11:00 у Священного холма. Отъезд к  холму состоится в 10:30 из Изборска от церкви Сергия Радонежского и Никандра Псковского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Ранее именно с этого дня начинался сбор мёда и его освящение, совершались крестные ходы, очищались и освящались колодцы и другие водоемы. Считается, что до Медового спаса употреблять в пищу мед этого года нельзя. Пробовать новый мед разрешается только после его освящения в церкви.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
13 августа 2018
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
13 августа 2018
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
13 августа 2018
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
13 августа 2018
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
13 августа 2018
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
13 августа 2018
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
13 августа 2018
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
13 августа 2018
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

Идет загрузка...