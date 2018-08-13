Жители Псковской области могут узнать всё о новом законопроекте о пенсиях на сайте Пенсионного фонда РФ

14:35, 13 августа 2018, ПАИ

Полная информация о положениях проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» представлена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта или по ссылке. Информация в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» систематизирована и собрана в подразделы:

- какова продолжительность жизни в Российской Федерации?

- каких изменений ждать нынешним пенсионерам?

- как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию?

- у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений?

- сохраняется ли специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию?

- для каких категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, возраст выхода на

пенсию будет увеличен?

- какие могут быть новые основания для досрочного назначения пенсии?

- будет ли повышаться пенсионный возраст для государственных служащих?

- как будет меняться возраст назначения социальной пенсии?

Также Пенсионный фонд подготовил большую подборку ответов на самые распространенные и типовые вопросы о новом законопроекте, с которой можно

ознакомиться в разделе «Центр консультирования».