«Серебро» завоевала 15-летняя псковичка на Первенстве России по стрельбе

15:02, 13 августа 2018, ПАИ

15-летняя псковичка Анна Веселова заняла второе место в упражнении МП-60Мж на Первенстве России по стрельбе, которое прошло в селе Игнатово Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Центра спортивной подготовки.

Кроме того, в упражнении МП-60ж девушка заняла шестую строчку. Также в Чемпионате и Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия, Первенстве России и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия приняли участие спортсмены псковского Центра Анна Веселова, Маргарита Семенова, Дарья Васильева, Павел Юдин. На чемпионате страны в упражнении ППП Дарья Васильева стала четвертой.

​

​«На соревнованиях было много новых дисциплин, которые мы не стреляли вовсе или мало стреляли. Оно проходило после большого перерыва в календарном плане, вызванном чемпионатом мира. Но все ребята молодцы - боролись за победу во всех упражнениях, однако удача в завершающих этапах нам не всегда сопутствовала», - рассказала тренер Ольга Чернобровкина.

Всего в соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 42 регионов России.