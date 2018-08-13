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Общество

Отделение ПФР по Псковской области: Выбрать способ получения набора социальных услуг федеральные льготники могут до 1 октября

Федеральные льготники должны определиться со способом получения набора социальных услуг – то есть выбрать льготы или их денежный эквивалент. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, для этого им необходимо до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу управления Пенсионного фонда по месту жительства, ближайший многофункциональный центр или подать электронное заявление через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и на Едином портале государственных услуг.

Стоимость набора социальных услуг составляет 1 тысячу 75,19 рублей в месяц и включает в себя:

- лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекарственные препараты, медицинские изделиям, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) – 828,14 рублей;

- путевки на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, что в денежном эквиваленте составляет 128,11 рублей;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рублей.

«Граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента. Важно учитывать, что заявления о выборе способа получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут действовать только с 1 января следующего года. Льготники, которые не хотят менять уже установленный индивидуальный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений», - пояснили в региональном отделении ПФР.

Напомним, что в состав федеральных льготников включены ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и инвалиды.

Добавим, что в Псковской области 69 тысяч 905 человек являются получателями ежемесячной денежной выплаты. Из них на 2018 год 59 тысяч 810 человек отказались от одной или двух его частей и получают НСУ в денежном выражении.

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