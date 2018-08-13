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Общество

Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills

По итогам всероссийского финала национального конкурса WorldSkills студенты Псковского агротехнического колледжа и Великолукского медицинского колледжа вошли в десятку лучших профессионалов в компетенциях «спасательные работы» и «медицинский и социальный уход» соответственно. Учащаяся Великолукского политехнического колледжа в компетенции «парикмахерское искусство» показала 11-й результат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Напомним, что воспитанники Псковского центра дополнительного образования «Патриот» Диана Бобкова, Иван и Никита Власенко, Олег Воднев, Иван Семенов  взяли «серебро» в компетенции «спасательные работы (юниоры)». Они уступили 35 очков команде Республики Татарстан и на 38 баллов обогнали участников из Москвы, занявших третье место.

«Для нашей области, которая участвует в финале чемпионата WorldSkills Russia впервые, это очень хороший результат. Мы гордимся всеми ребятами, кто поехал защищать честь Псковской области в Южно-Сахалинск. Они молодцы», — отметили в Государственном управлении образования региона.

Всего в конкурсе участвовали 700 ребят со всей страны в возрасте от 14 до 25 лет. Они соревновались в 36 компетенциях. Чтобы выйти в финал, конкурсанты стали победителями регионального и отборочного этапов WorldSkills Russia.

WorldSkills Russia — соревнования профессионального мастерства по международным стандартам — проходит в России с 2013 года. В Псковской области региональный этап проводился дважды. В этом году в техникумы и колледжи Псковской области, которые стали площадками для проведения Worldskills, по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова из средств областного бюджета и внебюджетных источников было закуплено новое оборудование.

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