Дмитрий Месхиев станет продюсером алкогольного проекта в Санкт-Петербурге

15:07, 13 августа 2018, ПАИ

Режиссёр, продюсер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев займется продюсированием проекта «Есть о чём с вами выпить» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили источники, близкие к авторам проекта.

Суть проекта заключается в неформальных встречах участников с известными людьми из различных сфер: кино, театра, изобразительного искусства, предпринимательства и других. При этом, все встречи планируется проводить в барах и пабах Санкт-Петербурга, тем самым продвигая компании-производители алкогольных напитков, а также сами питейные заведения.

Дмитрий Месхиев выступит в качестве продюсера, а известный в прошлом видеоблогер «Бродяга Фишай» - Семен Исаев – оператором. Ведущим встреч станет поэт из Екатеринбурга Иван Пинженин.

Первая встреча участников проекта запланирована на сентябрь. По информации источников, ранее формат таких мероприятий пытались реализовать в Пскове, но после «пилотных» попыток, стало понятно, что он не приживется и не будет пользоваться популярностью у псковской молодежи.