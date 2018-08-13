0
17:07
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
17:07
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
16:34
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
16:13
Собачья работа № 12: Мохнатые работники УФСИН
15:50
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
15:09
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
14:16
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Еще новости
Общество

Дмитрий Месхиев станет продюсером алкогольного проекта в Санкт-Петербурге

Режиссёр, продюсер, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев займется продюсированием проекта «Есть о чём с вами выпить» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили источники, близкие к авторам проекта.

Суть проекта заключается в неформальных встречах участников с известными людьми из различных сфер: кино, театра, изобразительного искусства, предпринимательства и других. При этом, все встречи планируется проводить в барах и пабах Санкт-Петербурга, тем самым продвигая компании-производители алкогольных напитков, а также сами питейные заведения.

Дмитрий Месхиев выступит в качестве продюсера, а известный в прошлом видеоблогер «Бродяга Фишай» - Семен Исаев – оператором. Ведущим встреч станет поэт из Екатеринбурга Иван Пинженин.

Первая встреча участников проекта запланирована на сентябрь. По информации источников, ранее формат таких мероприятий пытались реализовать в Пскове, но после «пилотных» попыток, стало понятно, что он не приживется и не будет пользоваться популярностью у псковской молодежи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
13 августа 2018
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
13 августа 2018
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
13 августа 2018
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
13 августа 2018
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
13 августа 2018
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
13 августа 2018
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
13 августа 2018
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
13 августа 2018
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

Идет загрузка...