Снетогорскому женскому монастырю требуется помощь добровольцев в работе на подворье

15:28, 13 августа 2018, ПАИ

С 14 по 18 августа Снетогорскому женскому монастырю требуется помощь добровольцев в сельхозработах на подворье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском городском Молодёжном центре.

Для помощников подготовят две трапезы за рабочий день. Сбор назначен на 11:30 у Снетогорского монастыря, откуда волонтеров доставят на подворье в деревне Замошье на автобусе.

В 11:30 помощников ждёт трапеза в монастыре, 12:00 – отъезд на подворье, 12:30 - работа, 15:30 – трапеза. Желающие смогут продолжить работу до 18:00.

При себе необходимо иметь перчатки, рабочую одежду, обувь, головные уборы от солнца. В дождь работы вестись не будут.

Псковский городской молодежный центр ведет предварительную запись в группе.

Уточнить информацию можно в отделе досуга (телефон 56-44-44) или в личные сообщения.