6 единиц гражданского оружия изъяты у псковских охотников-нарушителей

16:13, 13 августа 2018, ПАИ

В Псковской области в рамках операции «Охота» у жителей региона изъяли 6 единиц гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Всего в ходе операции правоохранители проверили 24 владельцев охотничьего оружия. В результате они выявили 4 факта нарушения правил оборота гражданского оружия.

В мероприятиях были задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН, СОБР Управления Росгвардии по Псковской области и представители Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Стражи порядка довели информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.