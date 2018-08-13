IV этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора - 2018» пройдет 19 августа в Ваулино

16:07, 13 августа 2018, ПАИ

19 августа в деревне Ваулино Псковского района пройдет четвертый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «Pro Sport: Кубок губернатора — 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На сегодняшний день для участия в массовом забеге заявки подали почти 300 спортсменов и любителей здорового образа жизни из России и соседних государств, сообщили в Псковской спортивной общественной организации Pro Sport.

Заявки на участие в четвертом этапе принимаются до 16 августа. Попробовать свои силы в соревнованиях могут взрослые и дети от 7 лет. Профессионалам предстоит пробежать 10 километров, любителям — 5 километров. Для юных спортсменов до 10 и до 16 лет подготовлены дистанции длинной 1 и 3 километра соответственно.

В этот раз локация для забега выбрана по просьбе постоянных участников соревнований. На круге в 5 километров трасса меняется несколько раз — от болотистой местности до хвойных равнин и песчаного карьера. На протяжении всего пути спортсмены будут преодолевать множество спусков и подъемов, а самая высокая точка достигает практически 100 метров.

Одно из главных условий участия в забеге — наличие медицинской справки о здоровье и допуск к соревнованиям такого рода.

Напомним, соревнования по бегу по пересеченной местности «Pro Sport: Кубок губернатора — 2018» проходят в пять этапов: первые три уже состоялись в Пскове (20 мая), деревне Череха (17 июня) и Изборске (15 июля). Завершающий этап запланирован на 15 сентября. Забеги проводятся в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

Поддержку соревнованиям оказывают Федеральное агентство по делам национальностей по программе «ПРО РФ», Сбербанк России и Промышленный электротехнический кластер Псковской области.