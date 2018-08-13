0
17:07
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
17:07
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
16:34
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
16:13
Собачья работа № 12: Мохнатые работники УФСИН
15:50
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
15:09
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
14:16
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Еще новости
Общество

IV этап соревнований по бегу «PRO SPORT: Кубок губернатора - 2018» пройдет 19 августа в Ваулино

19 августа в деревне Ваулино Псковского района пройдет четвертый этап соревнований по бегу по пересеченной местности «Pro Sport: Кубок губернатора — 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На сегодняшний день для участия в массовом забеге заявки подали почти 300 спортсменов и любителей здорового образа жизни из России и соседних государств, сообщили в Псковской спортивной общественной организации Pro Sport.

Заявки на участие в четвертом этапе принимаются до 16 августа. Попробовать свои силы в соревнованиях могут взрослые и дети от 7 лет. Профессионалам предстоит пробежать 10 километров, любителям — 5 километров. Для юных спортсменов до 10 и до 16 лет подготовлены дистанции длинной 1 и 3 километра соответственно.

В этот раз локация для забега выбрана по просьбе постоянных участников соревнований. На круге в 5 километров трасса меняется несколько раз — от болотистой местности до хвойных равнин и песчаного карьера. На протяжении всего пути спортсмены будут преодолевать множество спусков и подъемов, а самая высокая точка достигает практически 100 метров.

Одно из главных условий участия в забеге — наличие медицинской справки о здоровье и допуск к соревнованиям такого рода.

Напомним, соревнования по бегу по пересеченной местности «Pro Sport: Кубок губернатора — 2018» проходят в пять этапов: первые три уже состоялись в Пскове (20 мая), деревне Череха (17 июня) и Изборске (15 июля). Завершающий этап запланирован на 15 сентября. Забеги проводятся в рамках проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018.

Поддержку соревнованиям оказывают Федеральное агентство по делам национальностей по программе «ПРО РФ», Сбербанк России и Промышленный электротехнический кластер Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
13 августа 2018
«Школу молодого специалиста» для педагогов региона предложил создать Александр Седунов
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
13 августа 2018
Мастер-класс, мини-тренировки и спортивные эстафеты проведет детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
13 августа 2018
Круглый стол по образованию проходит в общественной приёмной Михаила Ведерникова
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
13 августа 2018
Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
13 августа 2018
Студенты Псковского агротехнического и Великолукского медицинского колледжей вошли в десятку лучших на конкурсе WorldSkills
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
13 августа 2018
Студия LaMilonga представит на Медовом фестивале в Пскове аргентинские народные танцы
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
13 августа 2018
Президент РФ подписал указ, снимающий барьер для привлечения инвестиций в «Псковавиа»
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря
13 августа 2018
Снятый в «Михайловском» фильм «Заповедник» выйдет в прокат 6 декабря

Идет загрузка...