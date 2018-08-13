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12 нарушений выявила псковская рыбоохрана за прошедшую неделю

За прошедшую неделю госинспекторы рыбоохраны выявили в Псковской области 12 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Рыбоохрана изъяла 15 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства. Наложены штрафы на 17 тыс. рублей, взысканы 20 тыс. рублей.

Всего за указанный период госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 171 административное правонарушение, наложили штрафы на сумму  512 тыс. 500 рублей.

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