«Единая Россия» запускает новый проект по поддержке региональных НКО

17:14, 13 августа 2018, ПАИ

Совет сторонников «Единой России» запускает новый проект по поддержке региональных НКО – Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», центр займется поддержкой гражданских инициатив и проектов НКО, региональных лидеров общественного мнения и активных граждан.

По словам специалистов, каждый проект должен быть направлен на развитие территорий и иметь социальную направленность. Центр позволит обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности, благополучателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Центр поддержки гражданских инициатив будет работать по нескольким ключевым направлениям: поддержка социально значимых гражданских инициатив и проектов НКО, патриотических проектов, новых медиа и журналистов. Также это и вопросы внутреннего туризма, и развитие территорий, IT, социального предпринимательства, активное долголетие граждан, диалог культур. Центр будет оказывать методологическую помощь, экспертную поддержку, помогать составлять заявки на гранты, консультировать НКО.

Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Сергей Боярский сообщил, что проект в данный момент находится на стадии запуска, ведется доработка таких вопросов, как создание сайта для подачи заявок, а также формирование руководящих органов Центра. «Мы открыты к предложениям, в том числе, со стороны молодежных организаций, намерены развивать этот проект с учетом интересов и пожеланий представителей гражданского общества, которые станут основными партнерами Центра. Лучшие региональные практики будут распространены на федеральном уровне», - заявил Боярский.

«Центр готов поддержать любой авторский проект, который направлен на развитие территорий, имеет социальную направленность, чьи задачи реалистичны и достижимы, а результаты измеримы в количественных и качественных показателях. Помимо этого, цели проекта не должны противоречить ценностям партии «Единая Россия», а команда должна быть готова к самостоятельной реализации проекта не только в масштабах своего города, но и страны в целом. Со своей стороны мы готовы оказывать юридическую поддержку проектам, обеспечивать рекомендательными письмами, а также продвигать информационно», - отметил Боярский.