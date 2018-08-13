Открыт приём заявок на участие в 12-м этапе Кубка России – ралли «Псков-2018»

17:50, 13 августа 2018, ПАИ

Открыт приём заявок на участие в 12-м этапе Кубка России – ралли «Псков-2018». Гонка будет также носить статус 8-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли и финального этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Подать заявку гонщики могут до 18:00 7 сентября по е-mail faspo@inbox.ru или факсу (8112) 75-33-70. Список заявленных экипажей со стартовыми номерами будет опубликован на сайте Федерации автоспорта области 10 сентября.

13 сентября в Пскове СТЦ «Раздолье» (Ленинградское шоссе, 5а) заработает штаб гонки и начнется регистрация участников с 16:00 до 21:00, которая продолжится на следующий день с 8:00. В 9:00 14 сентября гонщики отправятся на ознакомление с трассой.

Тестовые заезды для участников ралли будут проходить с 11:00 до 17:00 13 сентября. Они состоятся в Палкинском районе на участке региональной дороги Качаново – Луг. Дорожное покрытие – гравий.

В этот же день в 20:00 на площади Победы в Пскове состоится церемония открытия соревнований, после которой будет дан старт слалому «Кубок губернатора Псковской области».

15 сентября будет основной гоночный день. Первый экипаж отправится на трассу в 9:30 с площади Победы в Печорах, где разместится парк сервиса. Всего спортсменам предстоит преодолеть по дорогам Печорского района порядка 320 километров, из которых 81 километр - общая протяжённость скоростных участков.

Финиш первого экипажа намечен на 17:15. Церемония награждения состоится в 21:00 в СТЦ «Раздолье» (Псков, Ленинградское шоссе, 5а).