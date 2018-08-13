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Общество

Мемориальную доску известному псковскому тренеру по боксу Александру Беху открыли в Пскове

12 августа в Пскове на фасаде школы-интерната по улице Советской Армии, дом 54, где трудился один из первых тренеров Пскова по боксу, заслуженный мастер спорта Александр Бех, открыли памятную доску. Почётное право снять драпировку с доски было предоставлено супруге, старшему брату боксера и главе Пскова Ивану Цецерскому, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии также приняли участие коллеги, друзья и ученики знаменитого псковского тренера, представители органов власти и общественности, жители города. После выступлений на митинге, в честь Александра Беха прозвучал гимн Пскова, к мемориальной доске возложили цветы.

Напомним, что решение об установке мемориальной доски Александру Беху было принято депутатами городского парламента на очередной 13-й сессии Псковской городской Думы 18 июля.

Александр Бех родился в Хабаровском крае Амурской области в семье военнослужащего. В 1956 году семья переехала в Псков. С 1959 по 1964 годы он работал фрезеровщиком на заводе «Псковмаш», в 1964 году перешел на «Псковский электромеханический завод», где проработал до пенсии. С 1982 года начал тренировать детей по боксу на базе Псковской школы-интерната.

За время работы с детьми Александр Бех воспитал девять мастеров спорта по боксу. Был награжден медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник физической культуры и спорта», памятной медалью «80 лет Госкомспорту России», удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры России» в 2007 году. Александр Бех воспитал несколько поколений боксеров. В числе его учеников чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов и чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов.

Скончался Александр Бех 15 декабря 2017 года в возрасте 75 лет.

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