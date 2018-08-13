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Общество

Обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области стартует 27 августа

С 27 августа по 10 сентября пройдёт общественное обсуждение проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете региона по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Обсуждение будет вестись на официальном сайте комитета в разделе «Стратегическое планирование» (подраздел «Общественные обсуждения проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области»); на официальном сайте государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в разделе «Система стратегического планирования» (подраздел «Общественное обсуждение проектов»). Текст проекта прогноза социально-экономического развития Псковской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет размещен на указанных порталах. 

Замечания и предложения по материалам общественного обсуждения в письменном виде (с пометкой «общественное обсуждение») можно направлять в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике на адрес электронной почты ecp-zam@obladmin.pskov.ru с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и адреса электронной почты (по желанию - принадлежность к какой-либо организации).

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