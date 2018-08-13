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Общество

Случаи заражения энтеровирусом зафиксировали в Пскове

В Пскове зафиксировали случаи заражения энтеровирусом, осложнения которого приводят к возникновению менингита. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

По его словам, такие случаи единичны, но ситуацию уже можно назвать «тревожной». «Не исключаю, что заразившихся будет больше, так как во многих регионах России уже зафиксированы вспышки энтеровируса», - добавил он.

Энтеровирус – это кишечная инфекция, которая передается через рукопожатие, воду, овощи, игрушки и другие объекты внешней среды. Протекая бессимптомно или с несильным ознобом, тошнотой и болью в животе, инфекция проходит через 7-10 дней. Однако вирус может попасть в кровь. В этом случае он поражает внутренние органы и способен вызвать серьезные заболевания, в том числе менингит.

Руководитель регионального Роспотребнадзора призвал псковичей соблюдать нормы личной гигиены.

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