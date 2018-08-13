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Общество

«Серебро» и два «золота» завоевали себежские тяжелоатлеты на международном турнире в Латвии

Себежские тяжелоатлеты команды «Себеж Ч» завоевали «серебро» и два «золота» на Международном турнире, который прошел с 10 по 12 августа в городе Лудза (Латвия), посвященный Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители команды.

Участие приняли команды из Литвы, Эстонии, Латвии и России. В частности, юный себежский тяжелоатлет 9-летний Никита Медведев занял второе место в борьбе с соперников из Балви, до первого места спортсмену не хватило одного килограмма.   

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