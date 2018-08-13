«Серебро» и два «золота» завоевали себежские тяжелоатлеты на международном турнире в Латвии

16:49, 13 августа 2018, ПАИ

Себежские тяжелоатлеты команды «Себеж Ч» завоевали «серебро» и два «золота» на Международном турнире, который прошел с 10 по 12 августа в городе Лудза (Латвия), посвященный Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили представители команды.

Участие приняли команды из Литвы, Эстонии, Латвии и России. В частности, юный себежский тяжелоатлет 9-летний Никита Медведев занял второе место в борьбе с соперников из Балви, до первого места спортсмену не хватило одного килограмма.