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Экономика

20 тонн сливок из Белоруссии не попали в Псковскую область

8 августа сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения ветеринарного контроля в пункте пересечения Государственной границы РФ на российско-белорусском участке в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз из Гомельской области 20 тонн пастеризованных сливок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе документарного контроля груза инспекторы обнаружили нарушение указания Россельхознадзора, согласно которому с 7 августа введены временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятием КПУП «Мозырские молочные продукты».

Должностные лица управления оформили акт о возврате груза, продукцию вернули в Белоруссию.

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